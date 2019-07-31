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Виктория Лопырева показала очаровательное белое платье

Супермодель продолжает свой отдых в Греции.

Виктория Лопырева показала очаровательное белое платье
Виктория Лопырева. /GLOBALLOOKPRESS.COM

Виктория Лопырева и ее избранник Игорь Булатов продолжают наслаждаться отдыхом в Греции. Снимков красавицы в невероятных образах пользуются большой популярностью у подписчиков модели в Instagram.

Новая фотография также очаровала фанатов Вики. На снимке она стоит в коротком белоснежном платье со шнуровкой на груди.

«Белый всегда лучше носить по поводу», — подписала кадр Лопырева.

Примечательно, что совместные снимки с Булатовым особенно часто начали появляться в ленте микроблога звезды в последние дни. Вика рассказывала, что вместе со своим избранником отметила свой день рождения, позже показала очень нежный кадр, на котором были запечатлены счастливые минуты их отношений. Кроме того, супермодель рассказала, какое качество она больше всего ценит в Игоре.

А вам понравился новый образ Виктории?

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Виктория Лопырева показала очаровательное белое платье
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