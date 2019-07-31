«Печальная закономерность»: Собчак прокомментировала травлю Галкина в Сети

Нешуточные страсти разгорелись на странице Максима Галкина в Сети по поводу его высказываний относительно сибирских лесных пожаров. Юмориста нещадно травят, обвиняя в том, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить горящие три миллиона гектаров тайги в Иркутской области. Даже специально записанное объяснение своей позиции не помогло – число гневных высказываний под этим постом зашкаливает. […]

Нешуточные страсти разгорелись на странице Максима Галкина в Сети по поводу его высказываний относительно сибирских лесных пожаров. Юмориста нещадно травят, обвиняя в том, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить горящие три миллиона гектаров тайги в Иркутской области. Даже специально записанное объяснение своей позиции не помогло – число гневных высказываний под этим постом зашкаливает.

Слова подписчиков юмориста решила прокомментировать Ксения Собчак, отметив «печальную закономерность соцсетей»: люди просто не способны понять более-менее сложные мысли.

«Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. Вот сижу, читаю последние посты, а главное, комментарии @maxgalkinru и угораю — мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать, и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику), и что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих», — констатирует известная журналистка.

Ксения признается, что в ее Instagram ситуация похожая. Только треть комментирующих способна поддержать спор на заданную тему, а не на свою.

больше по теме Собчак в леопардовом купальнике устроила фотосессию на Сардинии Телеведущая заявила, что заслужила отдых.

«И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: Количество глупых людей, которые безотносительно их взглядов, в принципе не способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек он же не понимает, что он глуп, и объяснить это ему невозможно», — уверена Ксения Собчак.