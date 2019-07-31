НОВОСТИ

«Печальная закономерность»: Собчак прокомментировала травлю Галкина в Сети

Нешуточные страсти разгорелись на странице Максима Галкина в Сети по поводу его высказываний относительно сибирских лесных пожаров. Юмориста нещадно травят, обвиняя в том, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить горящие три миллиона гектаров тайги в Иркутской области. Даже специально записанное объяснение своей позиции не помогло – число гневных высказываний под этим постом зашкаливает. […]

«Печальная закономерность»: Собчак прокомментировала травлю Галкина в Сети
КСЕНИЯ СОБЧАК/INSTAGRAM.COM/XENIA_SOBCHAK/

Нешуточные страсти разгорелись на странице Максима Галкина в Сети по поводу его высказываний относительно сибирских лесных пожаров. Юмориста нещадно травят, обвиняя в том, что он выгораживает чиновников, которые не хотят тушить горящие три миллиона гектаров тайги в Иркутской области. Даже специально записанное объяснение своей позиции не помогло – число гневных высказываний под этим постом зашкаливает.

Слова подписчиков юмориста решила прокомментировать Ксения Собчак, отметив «печальную закономерность соцсетей»: люди просто не способны понять более-менее сложные мысли.

«Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. Вот сижу, читаю последние посты, а главное, комментарии @maxgalkinru и угораю — мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать, и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику), и что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих», — констатирует известная журналистка.

Ксения признается, что в ее Instagram ситуация похожая. Только треть комментирующих способна поддержать спор на заданную тему, а не на свою.

«И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: Количество глупых людей, которые безотносительно их взглядов, в принципе не способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек он же не понимает, что он глуп, и объяснить это ему невозможно», — уверена Ксения Собчак.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Инстаграмкомментарии подписчиковКсения СобчакКсения Собчак последние новостиМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостипожартравля в Сети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Печальная закономерность»: Собчак прокомментировала травлю Галкина в Сети
Интересно?
Поделись с друзьями: