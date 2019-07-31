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Алесю Кафельникову заметили в компании нового парня-красавчика

Им оказался популярый блогер Джей Альварес.

Алесю Кафельникову заметили в компании нового парня-красавчика
АЛЕСЯ КАФЕЛЬНИКОВА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/KAFELNIKOVA_A/

Конечно, расставание дочери звезды большого тенниса Евгения Кафельникова Алеси с ее бойфрендом рэпером Фараоном было довольно болезненным, но, похоже, этот этап своей жизни модель худо-бедно пережила. И теперь готова снова встречаться и общаться с парнями.

На Алесю обратил внимание очень популярный и сексуальный блогер Джей Альварес, который прославился благодаря своим съемкам из путешествий, которые он публикует в своем Instagram. Поначалу Кафельникова публиковала в Twitter скрин переписки с Джеем. В сообщениях он называет ее «милашкой» и рассказывает о том, что сделал скриншоты твоих снимков Алеси «для вдохновения и новых идей».

Накануе в Сети появилось сторис из Instagram Джея, на который он тусуется с моделью.

Сторис из Instagram Джея Альвареса. Фото
Сторис из Instagram Джея Альвареса.

Напомним, не так давно Кафельникова признавалась, что сейчас с бывшем возлюбленным ее ничего не связывает, хотя они время от времени и общаются.

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Алесю Кафельникову заметили в компании нового парня-красавчика
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