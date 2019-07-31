«Мы – не сверхдержава»: Галкин объяснил свои слова о пожарах

Как известно, некоторые российские звезды не стали делать специальные посты в своих Instagram по поводу лесных пожаров в Сибири. В их числе оказался и Максим Галкин. Однако, многочисленные вопросы по этому поводу заставили юмориста объяснить свою позицию по этому вопросу.

Галкин отметил, что леса горят в стране каждый год и не меньшим размахом. Но почему-то именно в 2019-м даже гламурные девицы в Сети не оставили эту тему без внимания. Кроме того, подчеркнул артист, для борьбы с с таким огромным пожаром у государство нет ни денег, ни техники, ни человеческих ресурсов.

После этой публикации на Максима Галкина свалилось огромное количество критики. Его обвинили в том, что он заступается за власти, бездействующие в этом деле. Это заставило звезду снова обратиться к подписчикам, чтобы объяснить – истерика в Instagram и борьба за экологию — абсолютно разные вещи.

«Не все поняли, о чем я говорю. Итак, никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить! Но только я Вам объясняю, что три миллиона гектара мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, вернут сейчас же в казну. Мы не такая сверхдержава, которой хотим казаться. Понятная мысль? Соответственно этот пост не за чиновников», — сказал Максим.

Кстати, как отметили некоторые комментаторы, большинство подписчиков, посмотревших второй ролик, даже половины слов не поняли из того, что говорил юморист. И уже, тем более, не поняли того, что хотел сказать Максим Галкин. Видимо, так и получилось, потому что оскорбительные выпады в адрес звезды все продолжали и продолжали появляться под спорными постами.