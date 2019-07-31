«Полная деградация шоу-бизнеса»: Соседов высказался о фестивале «Жара»

Завершившийся в Баку музыкальный фестиваль «Жара» должен был стать одним из главных событий в ежегодном календаре российского шоу-бизнеса. Однако некоторые топовые звезды туда вовсе не приехали. И их отлично понимает музыкальный критик Сергей Соседов.

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По его мнению, мероприятие получилось убогим в художественном плане, что в очередной раз свидетельствует о деградации и оскудении отечественного шоу-бизнеса и людей, курирующих и содержащих проект. А ими, считает Соседов, являются разные «околомузыкальные и вовсе не музыкальные криминальные структуры».

И хотя лично Сергей на «Жаре» не был, он несколько вечеров слушал репортажи по радио. И впечатлила, или, по крайней мере, вдохновила критика только Наташа Королева, перепевшая на свой манер всенародно любимые «Желтые тюльпаны». Это, по словам Соседова, лучшее, что прозвучало за все дни фестиваля.

«Что-то невнятно лопотала Люба Успенская. Из небытия вызволили Иру Нельсон из «Рефлекса» и Hi-Fi. Что-то вздорно прочирикала Анита Цой. Репертуар — полный отстой. При этом скучная и банальная Яна Чурикова представляла всех едва ли не как мировых звезд», — цитирует издание «Собеседник» критика.

При этом Сергей Соседов признался, у него сложилось впечатление, что фестиваль проводят люди с больной психикой. При этом они не стесняются тратить деньги на эту позорную, по словам критика, ярмарку тщеславия, когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.

Напомним, кроме красивых нарядов, замысловатых костюмов, которые продемонстрировали артисты на «Жаре», фестиваль запомнился несколькими неприятными инцидентами. Один произошел с Ольгой Бузовой, упавшей прямо во время выступления. Второй, тоже с падением и повреждением пальца ноги, случился с Анитой Цой.