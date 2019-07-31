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Равшана Куркова впервые в жизни изменила цвет волос

Актриса призналась, что результат ей очень понравился.

Равшана Куркова впервые в жизни изменила цвет волос
РАВШАНА КУРКОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Внешность красавицы Равшаны Курковой на зависть стабильна. Актриса всегда стройна, подтянута, элегантна и свежа. Своим фанатам звезда не раз рассказывала, благодаря чему добилась такого «вечно молодого» эффекта. Но желание перемен все же оказалось сильнее.

Накануне Равшана удивила своих подписчиков в Instagram обычным, на первый взгляд, портретом. Но одна деталь вызвала большую волну комментариев фанатов под этим снимком. Все дело в том, что Куркова сменила цвет волос. Впервые в жизни.

«Нет, это не фильтр, не цветокоррекция и не фотошоп. Я действительно впервые в жизни изменила цвет волос, стала светлее. И мне очень нравится, кстати», — написала в подписи к фотографии звезда.

Длина волос актрисы осталась прежней, но цвет приобрел ярко выраженный медный оттенок, который для Равшаны оказался очень удачным. Что и подтвердили десятки поклонников звезды.

«Я помню мой первый раз… выхода из медно рыжего в блонд… затягивает», — поделилась в комментариях Любовь Толкалина.

Напомним, последние несколько недель артистка посвятила отдыху. Кроме того, вместе со своей мамой Равшана побывала в детокс-клинике. Может быть, очищение организма навело звезду на мысль впервые так кардинально измениться?

Как вам новый цвет волос Равшаны Курковой?

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актрисаЛюбовь ТолкалинаЛюбовь Толкалина последние новостиновый цвет волосРавшана Куркова

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Равшана Куркова впервые в жизни изменила цвет волос
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