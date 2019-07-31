Астролог Володина: август – время пускать пыль в глаза

В последний день июля Василиса Володина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram астрологическим прогнозом на следующий месяц. По ее мнению, август 2019 года будет первым месяцем в году, который даст возможность реально отдохнуть и пребывать в расслабленном состоянии.

Однако, самое важное, что необходимо сделать людям в это время – правильно пустить окружающим пыль в глаза. Причем лучше это делать не на рабочем месте. Попробовать красиво одеться, показать себя лучше, чем мы есть на самом деле, создать видимость принадлежности к высшему свету.

Впрочем, все это касается первых трех недель августа. Потом следует поумерить свой азарт. В свои права в Деве вступает Венера, а, значит, время будет уже деловое и загруженное. Мы станем критичнее к своим партнерам и сдержаннее в эмоциях.

Напомним, не так давно портал Teleprogramma.pro писал о том, представители каких знаков зодиака считаются самыми умными, а каике – самыми глупыми.

А вы верите в гороскопы?