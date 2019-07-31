Хакер взломал Twitter Джессики Альбы ради расистских высказываний

А потом извинился перед звездой, признавшись, что давно ее любит.

На днях блог Джессики Альбы в Twitter был взломан. Получив власть над аккаунтом кинозвезды, неизвестный хакер оставил там ряд оскорбительных высказываний расистского, гомофобного и антисемитского толков. Помощники певицы оперативно почистили ее блог, но Интернет-общественность успела заметить этот беспредел: скриншоты оскорбительных сообщений разлетелись по Сети.

Как сообщают зарубежные СМИ, в одном из твитов хакер попросил у Альбы прощения, заявив, что он просто развлекался. Актриса стала его целью, потому что он в детстве посмотрел фильм «Фантастическая четверка» и полюбил Джессику. А напоследок он попросил «всего один процент» от многомиллионного состояния звезды.