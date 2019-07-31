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Хакер взломал Twitter Джессики Альбы ради расистских высказываний

А потом извинился перед звездой, признавшись, что давно ее любит.

Хакер взломал Twitter Джессики Альбы ради расистских высказываний
Джессику Альбу взломали в «Твиттере». Фото: globallookpress.com
На днях блог Джессики Альбы в Twitter был взломан. Получив власть над аккаунтом кинозвезды, неизвестный хакер оставил там ряд оскорбительных высказываний расистского, гомофобного и антисемитского толков. Помощники певицы оперативно почистили ее блог, но Интернет-общественность успела заметить этот беспредел: скриншоты оскорбительных сообщений разлетелись по Сети.
Как сообщают зарубежные СМИ, в одном из твитов хакер попросил у Альбы прощения, заявив, что он просто развлекался. Актриса стала его целью, потому что он в детстве посмотрел фильм «Фантастическая четверка» и полюбил Джессику. А напоследок он попросил «всего один процент» от многомиллионного состояния звезды.
Твиттер Джессики Альбы
Последний пост в Twitter у Альбы — 20 июля. Все, что было после, удалено. Фото: twitter.com
Напомним, ранее 38-летняя голливудская актриса заявила о нескольких пережитых домогательствах на съемочных площадках. Она даже стала вести себя грубо и «косить под мальчика», чтобы ненароком не спровоцировать приставания.
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TwitterДжессика Альба

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Хакер взломал Twitter Джессики Альбы ради расистских высказываний
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