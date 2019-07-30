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Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири

А вот по поводу спасения Байкала так и молчит.

Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Пока российские пользователи атакуют Instagram голливудского актера с русскими корнями Леонардо Ди Каприо поводу спасения Байкала, звезда отозвался на другое ЧП в России. В ленте его Instagram появился пост, посвященный пожарам в Сибири. Публикация представляет собой видеоролик издания The Guardian.

«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров в условиях климатического кризиса. Огромные огни в Гренландии, Сибири и Аляске производят клубы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная Метеорологическая Организация заявила, что эти пожары испускали столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год», — пишет Леонардо в подписи к ролику.

Напомним, вокруг темы пожаров разгораются нешуточные страсти и в «русском Instagram». Посты в своих микроблогах выставляют многие наши звезды. А вот кто этого не делает, тем приходится объясняться, как, например, Ксении Бородиной.

Стоит ли тема лесных пожаров бурного обсуждения и неоднозначных оценок?

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Тэги:

аккаун InstagramактерКсения БородинаЛеонардо Ди Каприопожар

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Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
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