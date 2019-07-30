Начался бракоразводный процесс шейха Дубая и его сбежавшей жены

30 июля в Лондоне начались первые слушания по делу о разводе 70-летнего шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и его 45-летней супруги принцессы Хайи. Первые разбирательства будут касаться опеки над общими детьми пары: 11-летней Аль Джалиль и семилетним сыном Зайедом.

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Эксперты уже окрестили разводную тяжбу самой дорогостоящей за всю историю Великобритании. Потому что кроме решения судьбы детей, шейх и его жена должны решить, как поделить состояние в 4,5 миллиарда фунтов. При этом в официальных заявлениях, которые были обнародованы накануне начала суда, пока еще супруги настаивают: главное – дети.

Можно сказать, «звездным» оказался и состав юристов, которые будут отстаивать интересы своих клиентов. Так, на стороне шейха выступает Элен Уорд, которая в свое время над разводом Гая Ричи и Мадонны, а позицию принцессы предстоит отстаивать Фиона Шаклтон. Она известна тем, что представляли интересы принца Чарльза в бракоразводном процессе с принцессой Дианой. Кроме того, сегодня, к тому же, адвокат сыновей Чарльза – принцев Уильяма и Гарри, пишет Daily Mail.

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Напомним, исторический побег Хайи с детьми из Эмиратов произошел около месяца назад. Сначала принцесса остановилась в Германии, потом перебралась в Лондон, где еще в счастливую бытность семейной жизни супруги тесно общались с членами британской королевской семьи. Считается, что и сейчас принцесса надеется на их поддержку.

Дело обещает быть шумным и долгим. За кого из супругов будете «болеть» вы?