НОВОСТИ

Начался бракоразводный процесс шейха Дубая и его сбежавшей жены

Первые слушания касаются опеки над детьми.

Начался бракоразводный процесс шейха Дубая и его сбежавшей жены
ШЕЙХ И ПРИНЦЕССА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

30 июля в Лондоне начались первые слушания по делу о разводе 70-летнего шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и его 45-летней супруги принцессы Хайи. Первые разбирательства будут касаться опеки над общими детьми пары: 11-летней Аль Джалиль и семилетним сыном Зайедом.

Эксперты уже окрестили разводную тяжбу самой дорогостоящей за всю историю Великобритании. Потому что кроме решения судьбы детей, шейх и его жена должны решить, как поделить состояние в 4,5 миллиарда фунтов. При этом в официальных заявлениях, которые были обнародованы накануне начала суда, пока еще супруги настаивают: главное – дети.

Можно сказать, «звездным» оказался и состав юристов, которые будут отстаивать интересы своих клиентов. Так, на стороне шейха выступает Элен Уорд, которая в свое время над разводом Гая Ричи и Мадонны, а позицию принцессы предстоит отстаивать Фиона Шаклтон. Она известна тем, что представляли интересы принца Чарльза в бракоразводном процессе с принцессой Дианой. Кроме того, сегодня, к тому же, адвокат сыновей Чарльза – принцев Уильяма и Гарри, пишет Daily Mail.

Напомним, исторический побег Хайи с детьми из Эмиратов произошел около месяца назад. Сначала принцесса остановилась в Германии, потом перебралась в Лондон, где еще в счастливую бытность семейной жизни супруги тесно общались с членами британской королевской семьи. Считается, что и сейчас принцесса надеется на их поддержку.

Дело обещает быть шумным и долгим. За кого из супругов будете «болеть» вы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бракоразводный процессГай РичиДубаипевица Мадоннапринц Гаррипринц ЧарльзПринцесса Дианашейх

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Начался бракоразводный процесс шейха Дубая и его сбежавшей жены
Интересно?
Поделись с друзьями: