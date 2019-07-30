Наталья Бардо опубликовала редкое фото с сыном

Актриса и певица Наталья Бардо выложила фото с сыном, чего раньше почти не делала. 3-летний Эрик, напомним, родился от режиссера Марюса Вайсберга. Пара строила отношения несколько лет, так и не дойдя до ЗАГСа. Пару месяцев назад возлюбленные расстались. Наталья старалась не афишировать личную жизнь и сынишку в Instagram практически не показывала. Находясь в отпуске, актриса не удержалась и опубликовала трогательный снимок с малышом.

«Самое лучшее, что можно дать ребенку, — это свою любовь», — написала Бардо, добавив хештэг #яжемать.

А тем временем, даже не все подписчики знали, что у Натальи есть сын. Некоторые спрашивают в комментариях, откуда взялся ребенок.

Впрочем, в «яжематери» актрису рано списывать. Недавно она снялась в пикантной фотосессии полностью обнаженной, похваставшись загаром и стройной фигурой.