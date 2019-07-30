НОВОСТИ

Загрустившая Слава борется с хандрой с помощью шопинга

Певица честно признается, что пока это не помогло.

Загрустившая Слава борется с хандрой с помощью шопинга
Слава даже грустит с выдумкой. Фото: globallookpress.com

Вечером 30 июля певица Слава неожиданно загрустила, о чем тут же сообщила подписчикам в Instagram.

«Настроение — полный отстой! Решила поднять его новыми шмотками и мэйкапом. Пока не помогает!» — написала она, выложив ряд фотографий, снятых на кухне.

Артистка продемонстрировала новые предметы своего гардероба, а заодно и роскошные ноги, на которые подписчики обратили гораздо больше внимания, чем на одежду. Многие поклонники стали давать певице советы, как поднять себе настроение, а некоторые достаточно категорично определили состояние 39-летней звезды.

«Мужика тебе надо, мать», — прокомментировал один из поклонников.

«Мужчина рядом нужен, и все в порядке будет», — добавил другой.

Сама же Слава написала, что ей точно поднимет настроение запись нового хита в студии, к которой она сейчас готовится. Добавим, что певица уже долгое время состоит в отношениях, у нее две дочери.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Певица Слава

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Загрустившая Слава борется с хандрой с помощью шопинга
Интересно?
Поделись с друзьями: