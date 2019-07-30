Загрустившая Слава борется с хандрой с помощью шопинга

Певица честно признается, что пока это не помогло.

Вечером 30 июля певица Слава неожиданно загрустила, о чем тут же сообщила подписчикам в Instagram.

«Настроение — полный отстой! Решила поднять его новыми шмотками и мэйкапом. Пока не помогает!» — написала она, выложив ряд фотографий, снятых на кухне.

Артистка продемонстрировала новые предметы своего гардероба, а заодно и роскошные ноги, на которые подписчики обратили гораздо больше внимания, чем на одежду. Многие поклонники стали давать певице советы, как поднять себе настроение, а некоторые достаточно категорично определили состояние 39-летней звезды.

«Мужика тебе надо, мать», — прокомментировал один из поклонников.

«Мужчина рядом нужен, и все в порядке будет», — добавил другой.

Сама же Слава написала, что ей точно поднимет настроение запись нового хита в студии, к которой она сейчас готовится. Добавим, что певица уже долгое время состоит в отношениях, у нее две дочери.