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«Танцевали и плавали»: Краснова привела мужа на фотосъёмку с дельфином

Старший внук Аллы Борисовны вместе с 22-летней супругой в честь годовщины свадьбы устроили себе дубайские каникулы.

«Танцевали и плавали»: Краснова привела мужа на фотосъёмку с дельфином
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова и 28-летний Никита Пресняков в июле отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Старший внук Аллы Борисовны оформил брак со своей возлюбленной в 2017 году. Супруги любят путешествовать: зимой они отдыхали на Бали, а в марте наведались в Соединенные Штаты, посетив Нью-Йорк.

На этот раз влюбленные решили провести каникулы в Дубае. На личной страничке в Instagram избранница музыканта опубликовала свежий кадр, поделившись с подписчиками впечатлениями от фотосессии. Будучи моделью, Алена привыкла к объективам фотокамер и вполне расковано чувствует себя на съемках. Сын Кристины Орбакайте, как вокалист, предпочитает заниматься музыкой, выступать перед публикой. Однако на отдыхе избранница Никиты все-таки уговорила его попозировать для памятного фото. Супруги поучаствовали в фотосессии с дельфинами.

«Невероятные эмоции!! Нам предоставили возможность приблизиться к этим очень умным существам, а также рассказали много интересных фактов о дельфинах. К примеру то, что у каждого из них есть свое имя, которое дает мама дельфиненку. Мы вместе танцевали, плавали и, честно признаться, я не ожидала что мне будет так грустно с ней расставаться», — отметила возлюбленная музыканта.

В одном из интервью мама Никиты Преснякова — певица и актриса Кристина Орбакайте — призналась, что теперь, когда дети выросли, у исполнительницы также есть 21-летний Дени Байсаров, им не так часто удается собраться за одним столом. Вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым, певица воспитывает семилетнюю дочь Клаву.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваМаксим ГалкинНикита Пресняков

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«Танцевали и плавали»: Краснова привела мужа на фотосъёмку с дельфином
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