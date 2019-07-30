«Смешались волосы и грива»: Екатерина Андреева встретила в Исландии «эльфийского» коня

Знаменитая ведущая новостей Екатерина Андреева выложила новое фото из своей поездки в Исландию. На снимке звезда экрана обнимает коня, да не простого, а, как она сама его называет, эльфийского. Андреева восхитилась его длинной челкой и шикарными ресницами, а главное — доверием, которое это животное проявило к совершенно незнакомой ему туристке.

«И смешались волосы и грива, и слился цвет, и невидимые нейронные нити энергии потянулись через страны-океаны-моря-контингенты. Я уеду, но его челка навсегда останется вкрапленной в мои волосы, и его доверие войдёт в мою память, как меч Одина, который из земли Исландии может вытащить только Тор», — написала Екатерина под фото.

Ниже она добавила, что могла бы прокатиться на жеребце, но предпочла просто смешать «свою и его гривы».

Напомним, что 57-летняя Андреева очень хотела попасть в «страну эльфов и троллей». Недавно она опубликовала видео о необычном способе разжигания костра.