НОВОСТИ

«Смешались волосы и грива»: Екатерина Андреева встретила в Исландии «эльфийского» коня

Телеведущую поразили доверие животного и его красота.

«Смешались волосы и грива»: Екатерина Андреева встретила в Исландии «эльфийского» коня
Екатерина Андреева уехала в турпоездку по Исландии. Фото: globallookpress.com

Знаменитая ведущая новостей Екатерина Андреева выложила новое фото из своей поездки в Исландию. На снимке звезда экрана обнимает коня, да не простого, а, как она сама его называет, эльфийского. Андреева восхитилась его длинной челкой и шикарными ресницами, а главное — доверием, которое это животное проявило к совершенно незнакомой ему туристке.

«И смешались волосы и грива, и слился цвет, и невидимые нейронные нити энергии потянулись через страны-океаны-моря-контингенты. Я уеду, но его челка навсегда останется вкрапленной в мои волосы, и его доверие войдёт в мою память, как меч Одина, который из земли Исландии может вытащить только Тор», — написала Екатерина под фото.

Ниже она добавила, что могла бы прокатиться на жеребце, но предпочла просто смешать «свою и его гривы».

Напомним, что 57-летняя Андреева очень хотела попасть в «страну эльфов и троллей». Недавно она опубликовала видео о необычном способе разжигания костра.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина АндрееваИсландиялошади

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Смешались волосы и грива»: Екатерина Андреева встретила в Исландии «эльфийского» коня
Интересно?
Поделись с друзьями: