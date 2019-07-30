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Невозможное возможно: британка вышла замуж за золотистого ретривера

Элизабет Хоад решила связать себя узами брака со своим домашним питомцем после того, как полностью разочаровалась в мужчинах.

Невозможное возможно: британка вышла замуж за золотистого ретривера
Золотистый ретривер стал мужем британки. Кадр: youtube.com/watch?v=_piS8r-zw5U

Зрители утреннего шоу This Morning стали свидетелями необычного бракосочетания. Элизабет Хоад вышла замуж за свою собаку — золотистого ретривера по кличке Логан.

Церемония бракосочетания была показана в эфире телешоу и проведена по всем правилам. Невеста в белом платье в сопровождении ведущего программы подошла к алтарю.

«Новобрачный» же был облачен в смокинг и черный цилиндр. На руку невеств надел кольцо сопровождающий «жениха».

Невеста, в свою очередь, водрузила на лапу своего суженого браслет, в знак своего согласия быть «вашей навеки».  Во время этого странного торжества, были произнесены и клятвы верности.

«Обещаю выводить тебя на ежедневные прогулки и отдавать тебе все, что есть из собачьих лакомств в моем буфете, а также делиться с тобой всеми подушками на диване», — заявила новобрачная.

Правда, новоявленный «супруг» выглядел не очень радостным. Это заметила и сама невеста. «Что-то он выглядит не очень счастливым», — озадаченно произнесла она.

Перед церемонией венчания Хоад, у которой есть 25-летний сын, в интервью ведущему шоу рассказала, что заставило ее пойти на этот шаг.

Оказалось, что женщина полностью разочаровалась в мужчинах после того, как у нее сорвались четыре помолвки и 221 свидание окончилось фиаско.

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Невозможное возможно: британка вышла замуж за золотистого ретривера
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