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Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет

Отец шоумена умер от рака в хосписе, а сам Гоген узнал об этом спустя год.

Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
Гоген Солнцев скорбит о своем отце. Фото: globallookpress.com

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев в выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» 30 июля поведал, что у него умер отец, причем парень узнал об этом спустя год после его кончины.

Известно, что родители Солнцева разошлись, когда ему было около 10 лет. Произошло это из-за разгульного образа жизни отца, мать Гогена не могла простить мужчине измены. Сейчас парень винит ее в произошедшей трагедии.

«Все детство мама говорила мне, что отец плохой. Я знаю, что он звонил в дни моего рождения, хотел поздравить. Но меня специально не звали к телефону», — рассказал шоумен.

«У меня было хорошее детство, но лишь сейчас я осознал, что мне очень не хватало папы. Я нуждался в хорошем тумаке. Если бы он тогда меня не оставил, может, я вырос бы совсем другим человеком», — поведал Гоген.

Гоген Солнцев на могиле отца
Гоген Солнцев на могиле отца. Стоп-кадр из эфира канала «Россия-1».

Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом. Сергей Анатольевич — так звали отца Гогена — умер от рака кишечника, в нищите. Последние дни жизни он провел в стенах хосписа. Спустя год сын узнал об этой трагедии, но и тут не обошлось без скандалов, которые всегда сопровождают появление Солнцева на экране. У мужчины осталась квартира в Москве, сейчас в ней живет некий Александр Черноиванов, который ранее занял больному раком другу полтора миллиона рублей на лечение. Денег покойный так и не отдал.

Отец Гогена Солнцева - Сергей Анатольевич
Отец Гогена Солнцева — Сергей Анатольевич. Стоп-кадр из эфира канала «Россия-1».

Сейчас Гоген пытается выгнать постороннего мужчину из квартиры отца и вступить в права наследования. Молодого человека поддерживает его супруга — 64-летняя Екатерина Терешкович. Сам Черноиванов съезжать отказывается.

«А где был Гоген, когда его папе было плохо?» — укоризненно говорит он.

Стороны повздорили в эфире и сошлись на том, что будут решать данную проблему в суде.

А на чьей вы стороне: Гогена или мужчины, что помогал деньгами его отцу?

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Гоген Солнцев

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Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
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