Кейтлин Дженнер хочет стать матерью в 70 лет

69-летняя звезда реалити-шоу состоит в отношениях с 22-летней Софией Хатченс, которая также является трансгендером.

Кейтлин Дженнер мечтает о ребенке и рассматривает вариант суррогатного материнства. В данный момент она состоит в отношениях с Софией Хатченс, которая также является трансгендером.

Бывший глава семейства Кардашян надеется, что испытает радость материнства в возрасте 70 лет. Сейчас Дженнер 69, а ее возлюбленной — 22. Пара встречается с 2017 года, но до этого не афишировала свой роман.

У Кейтлин есть шесть биологических детей, четыре пасынка и 14 внуков. Однако теперь она готова стать родителем в другом качестве — не как отец, а как мать.

«Кейтлин и София обсуждали вопрос создания совместной семьи год назад или около того. Хотя у Дженнер и есть десять детей, у нее никогда не было возможности заняться воспитанием ребенка в качестве матери, а она всегда об этом мечтала», — рассказал источник.

По словам инсайдера, София также всегда хотела быть мамой. Теперь сладкая парочка подыскивает суррогатную мать, чтобы осуществить свою мечту, пишет Mirror.

А как вы относитесь к рождению в трансгендерных парах?