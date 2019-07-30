«Двое — максимум!»: принц Гарри не планирует становиться многодетным отцом

Герцог Сассекский сделал признание во время интервью для сентябрьского номера британского Vogue.

Во время своей пламенной речи о необходимости спасти планету принц Гарри обмолвился, что хочет иметь «двух детей, максимум» — от Меган Маркл.

Герцог Сассекский сделал признание во время интервью с доктором Джейн Гудолл, которое будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.

Новоиспеченный отец разоткровенничался, когда обсуждал вопросы окружающей среды и изменения климата.

«Я думаю, как ни странно, что из-за людей, с которыми я встречался, и в местах, в которых имел счастье побывать, я всегда чувствовал связь с природой и всегда ее любил», — начал он.

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«Но теперь, безусловно, я смотрю на этот вопрос иначе. Я всегда хотел попытаться что-то для этого сделать, даже до того, как у меня появился ребенок, и надеясь, что у меня будут дети», — заявил принц.

На это Гудолл выразила пожелание, что у него будет «не слишком много» детей. «Двое — максимум!» — заверил доктора Гарри.

Напомним, что герцог Сассекский стал отцом 6 мая. У него родился сын Арчи. Его брат Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих наследников, напоминает Mirror.