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«Ждем стихов от Шнура»: Ксения Собчак впечатляюще изогнулась на столе

Подписчики телеведущей ждут, как на это отреагирует эпатажный Сергей Шнуров.

«Ждем стихов от Шнура»: Ксения Собчак впечатляюще изогнулась на столе
Ксюша Собчак и в йоге сильна. Фото: globallookpress.com

Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, запечатлевшую, как она занимается йогой. Стоя на стеклянном столе в халате и очках известная телеведущая продемонстрировала достаточно сложный наклон. Поклонники тут же стали писать, что Ксения невероятно гибкая, и мало кто из них смог бы повторить эту позу.

И, похоже, что асаны бывшего кандидата в президенты скоро наделают много шума в Интернете.

«Ждем стихов от Шнура», — комментируют подписчики Собчак, ожидая, что лидер группировки «Ленинград» не пройдет мимо этой йоги.

Напомним, что Сергей Шнуров не раз проходился по Ксении крепким зарифмованным словцом. Россияне следят за этой «поэмой», как за популярным сериалом. Недавно музыкант высмеял фигуру Собчак в купальнике, а она в ответ назвала его жалким морячком.

Кстати, а смогли бы повторить асану  Ксении, как на этой фотографии?

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Тэги:

йогаКсения СобчакСергей Шнуров

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«Ждем стихов от Шнура»: Ксения Собчак впечатляюще изогнулась на столе
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