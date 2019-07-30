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Бузова пришла к выводу, что Батрутдинов ревнует ее к Егору Криду

Как заявила певица, мужчины соперничают за ее внимание.

Бузова пришла к выводу, что Батрутдинов ревнует ее к Егору Криду
Ольга Бузова. Фото: globallookpress.com

Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest, который на днях прошел в Санкт-Петербурге. В числе других звезд участниками мероприятии стали Тимур Батрутдинов и Егор Крид, с которыми певица, конечно, не могла не повидаться.

Как можно увидеть в ролике, опубликованном на YouTube-канале артистки, она перекинулась несколькими фразами с резидентом Comedy Club, которого многие прочат ей в мужья. Посетовав на то, что он так и не подарил ей на фестивале розы, Бузова отправилась в гримерку к Криду.

Тот немедленно предъявил коллеге дружескую претензию. Как отметил Егор, певица слишком откровенно вела себя с Федором Смоловым в последнем выпуске YouTube-шоу Comment Out. По словам рэпера, это расстроило Батрутдинова.

«Кстати, мы вчера с твоим парнем сидели», — неожиданно отметил рэпер, имея в виду комика.

Ольга Бузова и Егор Крид встретились в гримерке. Кадр видео YouTube-канала «Ольга Бузова»

Бузова нашла, что ответить на этот выпад. Она заявила, что артисты просто ревнуют ее друг к другу.

«Тимур меня к тебе ревнует, а ты меня к Тимуру», — подытожила певица, закрыв эту тему.

После развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая официально остается одна. Недавно, рассуждая в Instagram о мужчинах, она призналась, что считает многих из них инфантильными и предпочитает не связываться с такими ухажерами.

А как считаете вы, Батрутдинов и Крид действительно ревнуют Бузову друг к другу?

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Бузова пришла к выводу, что Батрутдинов ревнует ее к Егору Криду
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