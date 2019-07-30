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Ляйсан Утяшева обратилась к Ирине Винер в день ее рождения

Прославленной наставнице олимпийских чемпионок исполнился 71 год.

Ляйсан Утяшева обратилась к Ирине Винер в день ее рождения
Ирина Винер-Усманова, Ляйсан Утяшева. Фото: globallookpress.com

Прославленному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой исполнился 71 год. С днем рождения наставницу, воспитавшую целую плеяду олимпийских чемпионок, поздравила Ляйсан Утяшева, которая занималась под руководством Винер с 2002 года.

Гимнастка обратилась к тренеру в Instagram с трогательной речью. Она пожелала Ирине Александровне здоровья, долгих лет и напомнила, что, как и все ее подопечные, помнит годы, проведенные вместе. Она призналась, что очень любит тренера и продолжает благодарить ее за то, что смогла привить твердость характера и одержать не одну спортивную победу.

«Самая-самая любимая! Спасибо за наше детство! Люблю и все помню!» — пишет Ляйсан.

Напомним, Утяшева ушла из большого спорта после серьезной травмы. Сейчас у гимнастки и Павла Воли подрастают сын Роберт и дочка София, которой исполнилось четыре года. Как недавно рассказала спортсменка, иногда она показывает наследнице видео своих выступлений. Дочь смотрит и удивляется, спрашивая, зачем мама так «гнется» и не больно ли это.

Оказывается, девочка не хочет пойти по стопам мамы и заниматься гимнастикой. Ей больше по душе профессия актрисы, а идея заниматься по шесть часов в день, размахивая булавой, малышку совсем не привлекает.

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Ирина ВинерИрина Винер-УсмановаЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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Ляйсан Утяшева обратилась к Ирине Винер в день ее рождения
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