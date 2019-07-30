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Екатерина Шпица призналась, что тратит время на хейтеров в соцсетях

Комментарии злопыхателей девушка удаляет, а их самих отправляет в бан.

Екатерина Шпица призналась, что тратит время на хейтеров в соцсетях
Екатерина Шпица призналась, что чистит соцсети от гадких комментариев. Фото: globallookpress.com

33-летняя актриса Екатерина Шпица, увидев, что многие ее коллеги высказываются о хейтерах и сама решила написать пост о подобных людях. Звезда «Елок» и «Экипажа» призналась, что сразу блокирует пользователей, оставляющих едкие, гадкие и несправедливые комментарии, и в полемику с ними вступает крайне редко.

«Меня не задевают ваши высказывания о моей внешности или таланте, безосновательные гипотезы о мотивах некоторых публикаций или политические провокации. Но! Они расстраивают меня, потому что рушится иллюзия, что моя страница притягивает сплошь думающих, осознанных, культурных, образованных, добрых людей», — обратилась Екатерина к злопыхателям.

Девушка отметила, что не желает видеть на своей странице в социальной сети «психологически незрелых, несчастливых и от того злых людей». Она выразила надежду, что когда-нибудь дорастет до того, чтобы вообще не реагировать и не тратить время на чистку комментариев.

Шпица призналась, что ей не нравится, когда «тыкают» незнакомому человеку, обвиняют в низменных мотивах, если речь о благотворительности, высказывают похотливые желания или обсуждают размер груди. Тех же, кто оставляет добрые и светлые комментарии, актриса рада читать на своей страничке и даже старается им отвечать.

А как вы реагируете на хейтеров и троллей?

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Екатерина Шпицатроллхейтеры

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Екатерина Шпица призналась, что тратит время на хейтеров в соцсетях
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