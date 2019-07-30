Бывший муж Дженнифер Энистон скорбит о потере друга

У экс-супруга Дженнифер Энистон случилось несчастье — Джастин Теру потерял четвероногого друга. Об этом сообщил сам актер в Instgram. В горестном посту он поведал, что ушла из жизни его собака по кличке Долли.

«Сегодня на закате, после героической борьбы наш самый преданный член семьи и защитница Долли сложила свой щит и меч. Рядом с ней были все члены семьи», — начал он публикацию.

«Тот, кто никогда не дезертирует, тот, кто никогда не выкажет благодарность — это собака, преданная и верная, даже в смерти», — привел актер цитату Джорджа Веста.

«Покойся с миром, Долли», — завершил Теру сообщение.

Рядом с ним он опубликовал ряд снимков своей любимицы. На паре из них Долли лежит усыпанная цветами.

Однако внимание пользователей привлекли фото, где видны женские руки. Некоторые из них предположили, что поддержать экс-супруга в трудный момент жизни приехала Дженнифер Энистон.

Другие решили, что это Ирина Шейк — на днях появился слух, что русская красавица нашла в лице Теру замену Брэдли Куперу.

Впрочем, особо внимательные интернет-детективы все же высказались в пользу Джен. По их мнению, внешний вид рук на снимках все-таки указывает на женщину старше, нежели модель.

А вы как думаете, кто был с Джастином Теру в трудную минуту?