Дмитрий Певцов о сыне: «Мальчик страдает из-за профессии своего отца»

Актер Дмитрий Певцов выложил несколько видео со съемок новой картины, в которых он участвует. Новая работа выпала артисту в Иркутской области, и он взял с собой 11-летнего сына Елисея. Съемочная площадка оказалась далеко от больших городов, и туда Певцовым пришлось добираться на обычной дребезжащей «ГАЗели».

«Сегодня первый съемочный день. Сна, практически, не было. Этот мальчик тоже, практически не спал. Страдает из-за профессии своего отца, — рассказал Дмитрий, показав себя и сына в микроавтобусе. — Но мы едем на аэродром и будем садиться в маленький самолет, который понесет нас на своих крыльях туда, где мы будем снимать кино».

Елисей в кадре, правда, не выглядит страдающим, а с удовольствием разглядывает Иркутскую область за окном «ГАЗели». А когда мальчик увидел самолет АН-2, на котором им предстояло лететь, то испытал настоящий детский восторг.

Напомним, несколько дней назад Певцов вместе с сыном посетили Валаамский монастырь. Ехать туда пришлось на машине, а затем добираться на лодке. Подписчики актера в комментариях отмечают, что у мальчика очень разнообразная жизнь — разве это страдание? Кстати, Елисей — сын актера от его второго брака. Артист уже 25 лет женат на актрисе Ольге Дроздовой.