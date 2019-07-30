Одеяло для сына Маркл сшили сводящие концы с концами жители Индии

Герцогиня, вероятно, не знает, какой труд стоит за брендовыми вещами для ее ребенка.

Как любая мать, Меган Маркл хочет для своего малыша самого лучшего. Как герцогиня — она может позволить себе многое. Супруга принца Гарри старается покупать сыну натуральные вещи, которые не навредят его здоровью, но мало кто задумывается, благодаря чему и кому они появляются.

На недавнем матче по поло Меган появилась с Арчи на руках. Малыш был одет в легкий летний костюмчик, а сверху мать заботливо завернула его в тонкое летнее одеяло. Внимательные поклонники определили, что это было традиционное индийское одеяло Erawan Cotton Doha. Такие вещи продаются под брендом Malabar Baby, который специализируется на экологически чистой детской одежде и аксессуарах для состоятельных мам.

Daily Mail выяснил, что частично вещи Malabar Baby производятся текстильной компанией Nayika, расположенной в Багру — западном индийском штате Раджастхан. Издание выяснило, что работники фабрики зарабатывают 6000 рупий в месяц, что эквивалентно 70 фунтам стерлингов. В пересчете на рубли это составит около пяти тысяч, сложно представить, как можно прожить на такую зарплату.

Одна из работниц Аруна Регар едва не лишилась сознания, узнав, сколько одеял продается по всему миру и какова их стоимость. Стоит отметить, что розничная стоимость покрывала составляет 33 фунта, то есть примерно половину месячного жалования персонала фабрики.

«Это одеяло стоит столько, сколько я зарабатываю за две недели. Признаться, мне сложно в это поверить. Мы каждый день боремся, чтобы свести концы с концами, наша жизнь так сложна», — заявила 50-летняя Регар.

Она также призналась, что понятия не имела о существовании Меган Маркл или принца Гарри, а знала лишь о королеве Елизавете. Но она порадовалась, что герцогиня выбрала именно их продукцию.

«Деньги, которые мы получаем, это гроши. Я очень рада, что такой важный человек купил одеяло, сшитое нашими работниками, может быть у нас от этого будет больше заказов и мы сможем жить немного лучше», — сказала она.

Издание подчеркивает, что сотрудники фабрики работают по восемь часов шесть дней в неделю. На обед им выделяется 25 минут и у них нет контрактов о найме, а значит они в любой момент могут оказаться на улице.

«Мы не знаем, что нужно спасать планету. Мы понятия не имеем, органическая ли наша продукция, я с трудом понимаю значение этого слова. Я знаю только, что должна работать, чтобы выжить», — заключила Аруна.

А как вы думаете, должен ли человек, покупающий дорогие вещи, интересоваться, какой ценой они были произведены?