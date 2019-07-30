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Аните Цой пришлось поработать уборщицей в кафе

Певица записала на видео, как собирает грязную посуду за посетителями фуд-корта.

Аните Цой пришлось поработать уборщицей в кафе
Анита Цой. Фото: globallookpress.com

Анита Цой стала участницей забавного интернет-баттла. Певица решила посоревноваться в смелости с Екатериной Ходжаевой. Согласно правилам состязания, по желанию соперницы она выполнила необычное задание.

Как сообщила певица в Instagram, она должна была исполнить роль официантки в кафе. Анита пришла на один из московских фуд-кортов в торговом центре, надела форму и убирала со столов грязную посуду, пока ее не узнали. При этом артистку тайно снимали на видео, которое она опубликовала в соцсети.

«Не поверите, еще вчера я пела в Кремле, а сегодня вот посуду убираю. Денег нет, бизнес прогорел», – рассказывала Цой посетителям.

Анита Цой в роли уборщицы. Фото: Instagram@anitatsoy

В итоге звезду, конечно же, узнали, хотя и не сразу. Как призналась Анита, когда-то она по-настоящему работала уборщицей. В студенческие годы она отмывала полы в подъездах, чтобы заработать на жизнь. Но это задание оказалось для нее непростым, так как за годы она отвыкла от подобного труда.

«Да и положение уже другое. Как-то нелепо себя чувствовала, не в своей тарелке», – написала исполнительница в Instagram.

Напомним, на фестивале «Жара» в Баку Анита Цой получила травму ноги. Артистка так сильно ушибла большой палец, что осталась без ногтя. В итоге ей пришлось выступать перед зрителями в инвалидной коляске.

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Аните Цой пришлось поработать уборщицей в кафе
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