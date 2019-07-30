Волочкова на отдыхе в Греции планирует питаться салатными листьями

Балерина Анастасия Волочкова со своим любимым человеком, с которым недавно отметила десять месяцев совместной жизни, отправилась отдыхать в Грецию. Звезда расположилась на частной вилле у своих друзей. В сторис Instagram она поделилась рационом питания и рассказала о царящей на курорте атмосфере.

«Друзья знают, что я не ем ничего. Вот они забили холодильник салатными листьями. Буду здесь их есть. Они мне сказали, что если захочешь ночью хомячить, то в холодильнике есть, чем поживиться. Счастье-то какое. Здесь красота, тишина. Возможность спрятаться от всех. И даже петушки поют, как дома», — заявила Анастасия Волочкова.

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Отметим, что ранее танцовщица призналась, что взяла билеты в один конец. Когда она планирует вернуться обратно, балерина и сама пока не знает.

Добавим, что Волочкова ранее обмолвилась, что не за горами ее свадьба с любимым человеком. Правда, когда состоится торжество, она уточнять не стала. Кроме того, известно, что балерина наотрез отказывается показывать лицо любимого мужчины. Она выкладывает снимки с ним «по частям».