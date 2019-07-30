НОВОСТИ

Евгений Петросян похвалил популярные в Сети стишки-«пирожки»

Ветерану отечественного юмора пришлись по вкусу забавные четверостишия, построенные на игре слов.

Евгений Петросян похвалил популярные в Сети стишки-«пирожки»
Евгений Петросян пришел в восторг от стишков-пирожков. Фото: globallookpress.com

73-летний Евгений Петросян объяснил подписчикам в Instagram, что ему нравится в современном юморе. Оказалось, народному артисту приглянулись популярные в Интернете стишки-«пирожки». Несколько таких он даже процитировал. Например:

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
То вспомнил чудное мгновенье,
Когда он мог еще пока».

Интересно, что артист уже давно сам стал Интернет-мемом. Слово «Петросян» в сети часто используют как имя нарицательное, для обозначения человека с «дедовским» юмором или несмешными шутками. Однако это, скорее, дань долгой творческой карьере артиста. Шутка ли — Евгений Ваганович уже 57 лет на эстраде, о чем он сам недавно признался подписчикам.

«В нашем жанре — это рекорд!» — написал артист, признавшись, что гордится своей нынешней программой.

Напомним, недавно стало известно, что Петросяну материально помогают друзья, ведь гонорары, которые он получает за выступления, попадают на заблокированные судом счета. Черная полоса наступила в жизни народного артиста после развода с женой Еленой Степаненко, с которой он долгие годы делил не только общее имущество, но и сцену.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений Петросянпирожстихи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Евгений Петросян похвалил популярные в Сети стишки-«пирожки»
Интересно?
Поделись с друзьями: