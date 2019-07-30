Евгений Петросян похвалил популярные в Сети стишки-«пирожки»

73-летний Евгений Петросян объяснил подписчикам в Instagram, что ему нравится в современном юморе. Оказалось, народному артисту приглянулись популярные в Интернете стишки-«пирожки». Несколько таких он даже процитировал. Например:

«Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

То вспомнил чудное мгновенье,

Когда он мог еще пока».

Интересно, что артист уже давно сам стал Интернет-мемом. Слово «Петросян» в сети часто используют как имя нарицательное, для обозначения человека с «дедовским» юмором или несмешными шутками. Однако это, скорее, дань долгой творческой карьере артиста. Шутка ли — Евгений Ваганович уже 57 лет на эстраде, о чем он сам недавно признался подписчикам.

«В нашем жанре — это рекорд!» — написал артист, признавшись, что гордится своей нынешней программой.

Напомним, недавно стало известно, что Петросяну материально помогают друзья, ведь гонорары, которые он получает за выступления, попадают на заблокированные судом счета. Черная полоса наступила в жизни народного артиста после развода с женой Еленой Степаненко, с которой он долгие годы делил не только общее имущество, но и сцену.