Ирина Безрукова ответила на вопрос о расставании со вторым мужем

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему распался ее брак с народным артистом России Сергеем Безруковым. Пара была вместе на протяжении пятнадцати лет. В сентябре 2015 года они развелись. Совместных детей у них не было. Сейчас актер, напомним, живет с кинорежиссером Анной Матисон, которая родила ему двух детей.

По словам Безруковой, их первая встреча с будущим мужем произошла на съемках картины «Незнакомое оружие, или Крестоносец 2». Все пятнадцать лет совместной жизни она искренне любила супруга. «Мы были семьей. Вместе появлялись на всех светских мероприятиях, на кинофестивалях. Были практически неразлучны», — заявила актриса.

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Между тем Борис Корчевников показал фрагмент программы «Разговор на сцене с Ириной Безруковой», когда ее гостем стал бывший муж. Тогда она подарила экс-супругу чистый лист и сказала: «В жизни людей бывают моменты, когда их что-то тяготит. Когда им что-то мешает. Когда человек чувствует себя запертым в клетке. В клетке обстоятельств. Никогда не поздно начать жить с чистого листа», — сказала тогда бывшему мужу актриса.

Также она отметила, что если человек хочет, чтобы его отпустили туда, где ему, как он считает, лучше, то лучше отпустить. «Любовь в этом и заключается. Его надо было отпустить, и я его отпустила», — сказала Ирина Безрукова.