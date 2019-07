Архивное видео: Елизавета II спасла маленького Уильяма из-под колес

Короткий ролик со свадьбы принца Эндрю и Сары Фергюсон, где запечатлена королева Елизавета II с внуками, растрогал пользователей Сети.

На видео запечатлен момент, когда счастливые жених и невеста выходят из собора и садятся в карету, приветствуя толпу. За ними следует Елизавета II с маленькими внуками. На ней надето ярко-пурпурное платье, дополнили образ шляпка и сумочка в тон.

Когда экипаж, запряженный лошадьми тронулся в путь, четырехлетний Уильям ринулся за ним.

Однако далеко убежать ему не удалось. Венценосная бабушка проявила недюжинную прыть и догнала его. В ролике видно, как королева хватает малыша за руку, чтобы он не угодил под колеса кареты.

Остальные члены королевской семьи не на шутку перепугались. Вслед за совереном кинулись принцесса Маргарет, а также принцесса Диана.

Примеру принца Уильяма, который одет в костюм пажа, последовала и его третья кузина леди Роуз Виндзор, внучка дяди королевы герцога Глостерширского. К счастью, всех «беглецов» удалось вернуть на место.

Late post, but it’s been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here’s Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute 😂 pic.twitter.com/XTWyC9wVOv

— ‎lara (@katemidIetons) 26 июля 2019 г.