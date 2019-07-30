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Архивное видео: Елизавета II спасла маленького Уильяма из-под колес

В Сети «всплыл» ролик со свадьбы принца Эндрю.

Архивное видео: Елизавета II спасла маленького Уильяма из-под колес
В Сеть попали редкие кадры с Елизаветой II и принцем Уильямом. Фото: Global Look Press

Короткий ролик со свадьбы принца Эндрю и Сары Фергюсон, где запечатлена королева Елизавета II с внуками, растрогал пользователей Сети.

На видео запечатлен момент, когда счастливые жених и невеста выходят из собора и садятся в карету, приветствуя толпу. За ними следует Елизавета II с маленькими внуками. На ней надето ярко-пурпурное платье, дополнили образ шляпка и сумочка в тон.

Когда экипаж, запряженный лошадьми тронулся в путь, четырехлетний Уильям ринулся за ним.

Однако далеко убежать ему не удалось. Венценосная бабушка проявила недюжинную прыть и догнала его. В ролике видно, как королева хватает малыша за руку, чтобы он не угодил под колеса кареты.

Остальные члены королевской семьи не на шутку перепугались. Вслед за совереном кинулись принцесса Маргарет, а также принцесса Диана.

Примеру принца Уильяма, который одет в костюм пажа, последовала и его третья кузина леди Роуз Виндзор, внучка дяди королевы герцога Глостерширского. К счастью, всех «беглецов» удалось вернуть на место.

Ролик растрогал пользователей Сети, так как в нем королевская семья ведет себя, как обычные люди, испугавшиеся за своих отпрысков.

«Люблю, когда они ведут себя естественно», «Мне нравится королева в роли бабушки», — признались они.

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Архивное видео: Елизавета II спасла маленького Уильяма из-под колес
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