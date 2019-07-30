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Коллаж из фото: Гоша Куценко «встретил» молодого себя

52-летний актер выложил архивный снимок, где он на 30 лет моложе.

Коллаж из фото: Гоша Куценко «встретил» молодого себя
Гоша Куценко «встретил» себя молодого.

Актер Гоша Куценко поделился в Instagram фотографией, на которой он нынешний стоит в обнимку с собой молодым — еще в советской военной форме. Кстати, служил он в войсках связи.

«Неожиданная встреча!» — написал артист, тут же отметив, что это «фотошоп».

За коллаж Куценко поблагодарил умельца по имени Абжат, который создает подобные работы: совмещает старые и новые фотографии звезд, позволяя им «встречаться» на одном снимке. Ранее он публиковал похожие фото с Олегом Газмановым, Александром Реввой, Полиной Гагариной, Львом Лещенко, Константином Хабенским и многими другими.

Поклонникам коллаж пришелся о душе, многие отметили, что он практически не изменился, а только лишь возмужал.

Напомним, недавно 52-летний Гоша Куценко предстал перед подписчиками в образе Гарри Поттера и присоединился к #bottlecapchallange.

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Гоша Куценкомолодость

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Коллаж из фото: Гоша Куценко «встретил» молодого себя
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