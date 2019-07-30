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Волочкова отправилась в Грецию с билетом в один конец

На видео из бассейна балерина с шампанским в руках призналась, что заслужила длительный отпуск.

Волочкова отправилась в Грецию с билетом в один конец
Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова недавно представила зрителям свое новое шоу. Подготовка постановки и само выступление дались балерине нелегко. Она призналась, что в последнее время слишком много трудилась и заслужила отдых.

Накануне на страничке звезды в Instagram начали появляться снимки и видео с морского курорта. Как оказалось, артистка улетела в Грецию. Анастасия сообщила поклонникам, что этот отпуск может оказаться долгим, поскольку обратных билетов она не приобрела.

«Я очень много трудилась физически, готовясь к премьере моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», и этот отдых заслужила. Билет у меня в один конец, и это свобода», – заявила Волочкова.

Судя по новому ролику в соцсети, балерина уже отдыхает вовсю. На видео она резвится в бассейне на вилле, пьет шампанское и желает подписчикам отдохнуть так же отлично, как и она сама. Знаменитость отметила, что любит греческие курорты ничуть не меньше, чем Мальдивы. А близкие друзья, которые у нее есть в этих краях, помогут ей не заскучать.

«Отдых будет не скучным! Как и я сама», – пишет Волочкова в Instagram.

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Волочкова отправилась в Грецию с билетом в один конец
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