Ирина Безрукова рассказала, как уберегла сына от смерти в 12 лет

Актриса Ирина Безрукова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как уберегла от смерти своего сына от первого брака Андрея Ливанова. Это сын актера театра и кино Игоря Ливанова.

Как сказала Безрукова, своему сыну она всегда уделяла повышенное внимание в воспитании, поэтому он рос прекрасным человеком. По словам актрисы, сын всегда был ее главным предназначением в этой жизни. В двенадцатилетнем возрасте он играл одну из ролей в печально знаменитом мюзикле «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке.

«Требовалось заключить договор на новый сезон. Это было незадолго до захвата театрального центра террористами. И вдруг сын мне сказал, что устал от своей роли. Он заявил, что игра в этом мюзикле ему больше не приносит радости. Он сам себя спас. А я услышала тогда своего ребенка и не стала препятствовать. При этом он очень любил ребят, которые играли в мюзикле, но, возможно, что-то чувствовал», — заявила актриса.

По словам звезды, ее тогдашний муж актер Сергей Безруков с ребенком виделся очень редко, потому что был занят съемками. При этом никаких конфликтов между ее сыном и супругом не возникало. Андрей с ранних лет стремился заработать для себя и семьи деньги. Он не хотел ни от кого зависеть.