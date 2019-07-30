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Меган Маркл пристыдили за пропуск банкета в честь Трампа

Ведущий новостной программы Пирс Морган считает, что в обязанности герцогини Сассекской входит продвижение Великобритании.

Меган Маркл пристыдили за пропуск банкета в честь Трампа
Меган Маркл снова подверглась нападкам из-за сотрудничества с Vogue. Фото: Global Look Press

Меган Маркл, которая стала звездным редактором сентябрьского Vogue, продолжает подвергаться нападкам. В этот раз с критикой выступил ведущий программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия»).

Пирс Морган возмутился, что «кинодива», ратующая за приватность, тем не менее дала согласие на сотрудничество с «фэшн-библией».

Звезда телеэфира, в частности, заметил, что под предлогом декрета герцогиня Сассекская не стала встречаться с президентом Дональдом Трампом в прошлом месяце, однако нашла время на работу в Vogue.

Пирс пристыдил Меган за пропуск банкета в честь лидера США, а также за то, что та не появилась на церемонии в честь дня высадки союзных войск в Европе во время трехдневного визита президента в Великобританию.

Мэтр телевидения также указал, что Меган является самым политизированным членом семьи, так как сначала пренебрежительно отнеслась к Трампу, а после для обложки глянца выбрала 15 женщин, которые не поддерживают нынешнего хозяина Белого дома.

«Будучи королевской особой, она должна держаться подальше от политики», — заявил Морган.

«Ее первостепенная роль теперь — продвигать Британию, как и остальные члены королевской семьи. Именно поэтому они получают за счет казны дворцы, слуг и шикарный образ жизни», — цитирует ведущего The Sun.

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Меган Маркл пристыдили за пропуск банкета в честь Трампа
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