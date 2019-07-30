Безрукова объяснила, почему исключила алкоголь из своей жизни

По словам актрисы, ее отец очень сильно пил, из-за чего рухнул его брак.

Актриса театра и кино Ирина Безрукова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему не притрагивается к алкоголю и ведет здоровый образ жизни.

По ее словам, отец актрисы, талантливый музыкант, очень сильно пил. Именно поэтому мать Безруковой решила с ним расстаться. «Я вижу на некоторых своих коллегах пагубную наследственность от употребления их родителями спиртного. У меня все случилось наоборот. Мне уже много лет алкоголь противен», — заявила звезда.

Как отметила актриса, после расставания родителей отец несколько раз навещал их семью. Он хотел примирения, но мать больше не хотела стрессов, поэтому не простила его пагубную привычку к спиртному.

Уже в детстве Ирина Безрукова перенесла тяжелый удар. В 11 лет ушла из жизни ее мать. У женщины был рак головного мозга. Врачи три с половиной года боролись за ее жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

«От меня скрывали, что мать больна. После одной из операций, она уже не вставала. Я понимала, что ее списали и отправили умирать домой. Бабушка, которая нас растила с сестрой, устроилась дворником. Мы ей помогали. Правда я стеснялась одноклассников. Боялась, что они меня увидят за такой неблагодарной, как тогда казалось, работой. Папа же даже не пришлось на похороны мамы. Хотя, возможно, ему просто не сказали», — заметила актриса.