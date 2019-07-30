Новый водитель Волочковой трижды разбил любимый «Майбах» балерины

Около трех лет назад в собственности Анастасии Волочковой появился роскошный автомобиль. Как признавалась балерина, «Майбах» жемчужного цвета стоимостью порядка десяти миллионов рублей ей подарил «любящий человек».

Но артистка едва не лишилась дорогостоящей иномарки. Ее бывший водитель Александр Скиртач, на которого артистка подавала в суд за хищение у нее крупной суммы, обращался с машиной не лучшим образом. Без разрешения катался на ней, ни разу не отправил на техобслуживание, из-за чего «Мерседес» слетел с гарантии. Мужчина даже едва не заложил авто, получив его ПТС. К счастью, прима вовремя раскрыла обман и уволила помощника.

Как оказалось, новый водитель тоже не берег авто Анастасии. За полтора года работы на Волочкову его неоднократно штрафовали за превышение скорости, иногда даже по три раза за день. Кроме того, за это время «Майбах» трижды побывал в ремонте. Каждый раз это влетало в копеечку, но, по счастью все покрыла страховка.

Расставаться с автомобилем балерина не спешит, ведь это ее любимый транспорт.