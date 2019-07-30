Бондарчук пожаловалась Лободе, что не попала на концерт Rammstein

Бизнесвумен просто не хватило билетов на выступление немецкой группы.

Модель Светлана Бондарчук заявила, что не смогла попасть на концерт немецкой группы «Rammstein», который состоялся в московских «Лужниках». На выступлении Тилля Линдеманна наблюдался полный аншлаг.

В Instagram Лобода разместила пост. Она сидит на снимке в туалете и разглядывает фотографию Линдеманна. На это Светлана Бондарчук в комментариях заявила: «Везет. А я не смогла попасть. Билетов не хватило».

больше по теме Лобода пикантным фото намекнула, что приехала на концерт Rammstein На снимке певица предстала в одном полотенце в уборной.

Отметим, что Светлану Лободу видели на концерте Тилля Линдеманна. Она сидела в вип-ложе и снимала все на камеру сотового телефона. За две композиции до конца действия она, по слухам, встала и пошла за кулисы, где дожидалась немецкого музыканта.

Слухи о том, что Лобода родила дочь от Линдеманна, ходят уже не первый год. Сама украинская исполнительница никогда эту информацию не подтверждала.