НОВОСТИ

Бондарчук пожаловалась Лободе, что не попала на концерт Rammstein

Бизнесвумен просто не хватило билетов на выступление немецкой группы.

Бондарчук пожаловалась Лободе, что не попала на концерт Rammstein
Светлана Бондарчук не попала на концерт Линдеманна/globallookpress.com

Модель Светлана Бондарчук заявила, что не смогла попасть на концерт немецкой группы «Rammstein», который состоялся в московских «Лужниках». На выступлении Тилля Линдеманна наблюдался полный аншлаг.

Светлана Лобода в туалете. Фото
Светлане Бондарчук не досталось билета на концерт Линдеманна/instagram.com/lobodaofficial/

В Instagram Лобода разместила пост. Она сидит на снимке в туалете и разглядывает фотографию Линдеманна. На это Светлана Бондарчук в комментариях заявила: «Везет. А я не смогла попасть. Билетов не хватило».

Отметим, что Светлану Лободу видели на концерте Тилля Линдеманна. Она сидела в вип-ложе и снимала все на камеру сотового телефона. За две композиции до конца действия она, по слухам, встала и пошла за кулисы, где дожидалась немецкого музыканта.

Слухи о том, что Лобода родила дочь от Линдеманна, ходят уже не первый год.  Сама украинская исполнительница никогда эту информацию не подтверждала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МоскваСветлана БондарукСветлана ЛободаТилль Линдеманн

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бондарчук пожаловалась Лободе, что не попала на концерт Rammstein
Интересно?
Поделись с друзьями: