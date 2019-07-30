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Светлану Лободу заметили на концерте Rammstein в Москве

Певица, по слухам, находилась в специальной ложе Тилля Линдеманна, предоставленной для близких и друзей немецкого музыканта.

Светлану Лободу заметили на концерте Rammstein в Москве
Лобода, по слухам, появилась на концерте Линдеманна/globallookpress.com

Певицу Светлану Лободу заметили на концерте немецкой группы «Rammstein». По слухам, украинская исполнительница прошла в ложу Тилля Линдеманна с дочерью. Причем вышла она из-за кулис с его охранником.

Около Лободы и ее дочери весь вечер был менеджер музыканта Анар. За две песни до конца концерта Лобода покинула ложу и ушла обратно. Скорее всего, за кулисы, где дожидалась Линдеманна.

Фанаты немецкого музыканта обратили внимание, что весь концерт Светлана Лобода не расставалась с телефоном. Она снимала все, что происходило на концерте. При этом певица была одета как супруга рокера. На ней была косуха и кожаные шорты, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Слухи о том, что Светлана Лобода родила ребенка от Тилля Линдеманна, ходят уже больше года. Поговаривали, что именно он встречал ее из роддома, когда она родила дочь Тильду. Добавим, что сама Лобода официально связь с Линдеманном никогда не подтверждала, хотя регулярно провоцирует публику. К примеру, за несколько часов до выступления Линдеманна в Москве на страничке певицы в Instagram появился снимок. Звезда, сидя в туалете, рассматривает журнал, на котором изображен немецкий певец.

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МоскваСветлана ЛободаТилль Линдеманн

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Светлану Лободу заметили на концерте Rammstein в Москве
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