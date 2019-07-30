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Фанаты устроили гонку за лучшие места на концерте Rammstein

29 июля легендарная группа выступила в Москве впервые за 10 лет.

Фанаты устроили гонку за лучшие места на концерте Rammstein
ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАНН / GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники немецкой группы Rammstein ждали приезда своих кумиров в Россию без малого 10 лет. И вот 29 июля все свершилось. Музыканты представили российским фанатам большое, шумное и красочное шоу в рамках своего европейского тура в поддержку нового альбома.

Однако, кроме старых, проверенных хитов, новых композиций , фейерверков и световых спецэффектов, зрителям запомнился забег фанатов от ворот стадиона «Лужники» к сцене. Зрители, купившие билеты на танцевальный партер, стремились как можно ближе попасть к своим кумирам, пишет «Пятый канал».

Второй концерт состоится в северной столице 2 августа.

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Фанаты устроили гонку за лучшие места на концерте Rammstein
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