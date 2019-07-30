Денис Клявер с женой отметили фаянсовую свадьбу

Музыкант Денис Клявер в Instagram очень трогательно признался в любви своей супруге Ирине Федотовой. Вместе они уже на протяжении девяти лет. Супруги отметили фаянсовую свадьбу.

«С годовщиной, мой барсучок! Счастливые часов не наблюдают. А тем временем сегодня девять лет нашей свадьбы! Спасибо, родная, за тепло и нежность. Смотрю на тебя и каждый раз ловлю себя на мысли, что мы как будто только познакомились. И это бесценно! Люблю тебя», — заявил популярный музыкант.

Отметим, что Ирина Федотова уже третья жена Дениса Клявера. Его супруга по образованию юрист. Долгое время она трудилась в банке. Затем с помощью мужа открыла фирму по пошиву одежды для собак. У пары есть совместный сын Даниэль.

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До брака с Ириной Денис Клявер был женат на Елене Шестаковой. Она трудилась танцовщицей в балете музыканта Михаила Шуфутинского. Затем работала директором в группе «Чай вдвоем», благодаря которой ее супруг и стал популярным. После этого Денис Клявер был женат на Юлии Клявер. Она работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. В этом браке, продлившемся восемь лет, на свет появился сын Тимофей.

Добавим, что Денис Клявер – сын ведущего программы «Городок» Ильи Олейникова, ушедшего из жизни в 2012 году. Он страдал раком легких. Певец часто рассказывал, что партнер отца по программе «Городок» Юрий Стоянов стал для него вторым отцом. Сейчас они часто созваниваются. Клявер в одном из своих клипов задействовал Стоянова, за что тот позже выражал ему благодарность.