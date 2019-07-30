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Ольга Бузова заявила, что ест один раз в день

У звезды просто нет времени, чтобы регулярно питаться.

Ольга Бузова заявила, что ест один раз в день
Ольга Бузова ест один раз в день/globallookpress.com

Телеведущая Ольга Бузова в Instagram заявила, что очень нерегулярно питается. У звезды совершенно нарушен режим. И пока она, к сожалению, ничего не может с этим поделать.

«Любимый стиль. Туфли, джинсы, кроп-топ и пиджак/джинсовка. У нас такое лето, что особо не оголишься. Рабочий день окончен, впереди меня ждёт долгожданный ужин. Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего. Я так редко бываю в Москве, что хочется насладиться ею, общением с друзьями, и просто иногда жить. Чем я сейчас и займусь. Всем хорошего вечера», — заявила Ольга Бузова.

Отметим, что звезда достаточно часто жалуется на свою сильную загруженность. Она признается, что так много работать, конечно, нельзя, но ничего поделать не может.

Добавим, что не так давно модель Виктория Лопырева рассуждала о том, почему Ольга Бузова пользуется такой огромной популярностью. У нее на данный момент более шестнадцати миллионов подписчиков в Instagram. Как считает Лопырева, Бузова часто разговаривает с подписчиками на очень личные темы, что их подкупает. Впрочем, посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года  сама не готова делиться всеми тайнами. Поэтому, наверное, у нее и подписчиков на шесть миллионов меньше. Впрочем, по этому поводу возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова особенно не переживает. По ее мнению, счастье кроется вовсе не в этом.

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Виктория ЛопыреваИгорь БулатовОльга Бузова

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Ольга Бузова заявила, что ест один раз в день
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