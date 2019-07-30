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Гоген Солнцев с пожилой женой придет в студию к Малахову

Екатерина Терешкович снова возвращается в эфир ток-шоу вместе с фриком.

Гоген Солнцев с пожилой женой придет в студию к Малахову
Солнцев с женой придут в студию к Малахову/instagram.com/solntcev/

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок со своей 64-летней супругой Екатериной Терешкович. Он рассказал, что в ближайшее время они с женой станут главными героями программы Андрея Малахова «Прямой эфир», которая выходит в будни на телеканале «Россия-1». Солнцев не так давно забрал супругу из санатория, где она в последнее время проходила лечение от алкогольной зависимости. Судя по всему, в эфире речь как раз и пойдет о времени, которое женщина провела в лечебном учреждении, где восстанавливала здоровье.

Ранее Гоген Солнцев рассказывал, что у Екатерины Терешкович возникли серьезные проблемы. В один из дней она осушила все запасы элитного алкоголя в квартире фрика. Причем к нему на переговоры пришли в тот злополучный день серьезные гости. После этого он и решил отправить пожилую супругу подлечиться. Кстати, после он спокойно отпустил ее с другом на курорт.

Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев далеко не первый раз становятся гостями в студии у телеведущего Андрея Малахова. Ранее во время одного из эфиров пожилая дама набросилась на свою дочь с кулаками. Она приревновала ее к мужу.

Андрей Малахов однажды в интервью обронил, что у программ с участием Солнцева и его супруги очень высокие рейтинги на телевидении. Природу этого он понять не может, но если людям нравится, то он не против приглашать их в студию как можно чаще.

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Тэги:

Андрей МалаховГоген СолнцевЕкатерина ТерешковичПрограмма "Прямой эфир"

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Гоген Солнцев с пожилой женой придет в студию к Малахову
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