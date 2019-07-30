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Цымбалюк-Романовская рассказала, что ценит в людях Джигарханян

Пианистка вспомнила свой давний разговор с супругом.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что ценит в людях Джигарханян
Цымбалюк-Романовская вспоминает Джигарханяна/globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram вспомнила, что является самым ценным в людях для ее бывшего супруга, легендарного актера Армена Джигарханяна. «Мой бывший муж говорил, что самое ценное, когда можно сказать тому, кто рядом с тобой: «…А помнишь?» Читайте завтра пост о тех, кому всегда можно будет это сказать», — заявила нынешняя возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина.

На фотографии, которую разместила Виталина Цымбалюк-Романовская, она стоит рядом с известным актером Дмитрием Харатьяном. «Это наша с тобой биография», — сделала хештег пианистка из Киева, которая много лет дружит со звездой.

Отметим, что сейчас Цымбалюк-Романовская счастлива с Шаляпиным. Не так давно они вместе отдыхали в Сочи. Правда, потом возлюбленный покинул пианистку и улетел в Москву. Дело в том, что сейчас он работает на одном из каналов, где ведет прогноз погоды.

Ранее Цымбалюк-Романовская говорила, что пока они с Шаляпиным не собираются заводить детей. Им и так хорошо вместе. О свадьбе речи также пока не идет.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяДмитрий ХаратьянПрохор ШаляпинСочи

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Цымбалюк-Романовская рассказала, что ценит в людях Джигарханян
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