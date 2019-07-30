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Алсу и Нетребко поздравили Игоря Крутого с днем рождения

29 июля композитор отмечает свое 65-летие.

Алсу и Нетребко поздравили Игоря Крутого с днем рождения
ИГОРЬ КРУТОЙ/INSTAGRAM.COM/IGORKRUTOY65/

29 июля исполняется 65 лет известному российскому композитору Игорю Крутому. С юбилейной датой его уже поздравили первые лица страны, а теперь и коллеги в социальных сетях пишут звезде добрые пожелания.

Одними из первых на своих страницах в Instgaram Крутого поздравили певица Алсу, а также оперная дива Анна Нетребко с супругом.

«С днём рождения, дорогой Маэстро! 65 прекрасных лет! Сколько всего сделано, написано, пережито, сколько еще всего впереди. Будьте здоровы, счастливы, любимы всегда, спасибо вам за прекрасную Музыку. Очень любим, с днем рождения и до скорой встречи», — написала Анна Нетребко в Сети.

«Дорогой Игорь Яковлевич! Все самые теплые и искренние слова сегодня — для Вас! Любим! Безгранично ценим! Спасибо за все, что делаете для каждого из нас. Крепкого Вам здоровья, счастья, радости и улыбок Вашему прекрасному дому», — желает Алсу композитору.

Конечно, к пожеланиям звездных коллег Игоря Крутого присоединились и подписчики звезд.

Напомним, накануне своего юбилея композитор встретился со своими самыми близкими друзьями.

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Алсу и Нетребко поздравили Игоря Крутого с днем рождения
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