Бородина объяснила, почему не делает посты о пожарах в Сибири

При этом ведущая «Дома-2» призналась, что ей обидно и горько из-за происходящего.

Вся Россия и даже зарубежные знаменитости в последние дни публикуют на своих страницах в Сети посты с требованием потушить уже наконец разбушевавшийся на огромной территории лесной пожар в Иркутской области.

больше по теме Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии Многие поклонники отметили, что на новом фото ведущая выглядит значительно моложе.

Подписчики на страницы знаменитостей в Instagram в комментариях к публикациям звезд напоминают своим кумирам о большом несчастье в стране. Посыпались вопросы на тему пожара и в адрес ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Фолловеры интересуются, почему она осталась в стороне и никак не обозначила свое отношение к проблеме.

Вопросов, видимо, было так много, что в сторис своего микроблога Ксения была вынуждена объясниться.

«Ребят, я молчу, потому что не знаю, как я могу помочь! Если даже я напишу пост, но никто не побежит по моей указке тушить его! Сама я его не потушу! Деньги на это не перевести. Миллионы постов и так написаны. Мне, безусловно, очень, очень жаль и обидно и горько», — пишет ведущая.