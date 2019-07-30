Анна Хилькевич трогательно поздравила мужа с днем рождения

Совсем недавно актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Волков наслаждались отдыхом в Испании, куда уехали специально вдвоем, оставив детей на бабушек. Супруги просто решили расслабиться без детского режима, который необходимо соблюдать с детьми и огромным числом багажа. Снимки из Испании демонстрируют – у супругов настоящая идиллия.

Это подтверждает и новый трогательный пост Анны на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке она нежно целует супруга, а в подписи к фотографии поздравляет Артура, таинственного и романтичного бизнесмена, как называют его журналисты, с 33-летием. День рождения он отмечает 29 июля.

«Я люблю твою улыбку. Я люблю в тебе все. С твоим днем, родной», — пишет звезда «Универа».

К теплым словам Анны присоединились и многочисленные подписчики на страницу актрисы в Сети, отмечая, что именинник дожил до возраста Христа.