Синоптики предупреждают москвичей о температурном антирекорде

Так холодно в июле в столице было 70 лет назад.

Не успели москвичи привыкнуть к по-настоящему летним денькам, а синоптики уже снова пугают жителей столицы похолоданием. Причем – с температурным антирекордом.

29 июля, в понедельник, будет еще терпимо, хотя столбики термометров и будут колебаться от +13 до +28. А вот следующие два дня будут рекордно холодными, пасмурными и дождливыми. Днем воздух будет прогреваться максимум до +14, ночные же температуры составят +4… +9 градусов. Так холодно в июле в Москве было 70 лет назад.

К выходным немного потеплеет, дождей станет меньше. 2 августа воздух в городе прогреется уже до +15… +20 градусов, а на выходных – до +22. Эти показатели, кстати, будут едва дотягивать до августовской нормы, пишут Метеовести.