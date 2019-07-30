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Синоптики предупреждают москвичей о температурном антирекорде

Так холодно в июле в столице было 70 лет назад.

Синоптики предупреждают москвичей о температурном антирекорде
В Москву придут дожди и похолодание. Фото: pixabay.com/

Не успели москвичи привыкнуть к по-настоящему летним денькам, а синоптики уже снова пугают жителей столицы похолоданием. Причем – с температурным антирекордом.

29 июля, в понедельник, будет еще терпимо, хотя столбики термометров и будут колебаться от +13 до +28. А вот следующие два дня будут рекордно холодными, пасмурными и дождливыми. Днем воздух будет прогреваться максимум до +14, ночные же температуры составят +4… +9 градусов. Так холодно в июле в Москве было 70 лет назад.

К выходным немного потеплеет, дождей станет меньше. 2 августа воздух в городе прогреется уже до +15… +20 градусов, а на выходных – до +22.  Эти показатели, кстати, будут едва дотягивать до августовской нормы, пишут Метеовести.

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Синоптики предупреждают москвичей о температурном антирекорде
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