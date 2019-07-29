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Ирина Хакамада оспорила знаменитое выражение Толстого о счастье

Бизнесвумен уверена, что люди похожи друг на друга в печали.

Ирина Хакамада оспорила знаменитое выражение Толстого о счастье
Ирина Хакамада/instagram.com/irina_hakamada/?hl=ru

Коуч и писатель Ирина Хакамада в своем блоге выступила оппонентом Льва Толстого. Она со свойственной ей оригинальностью порассуждала о том, кому проще стать счастливым.

Хакамада уверена, что самое безоблачное существование ведут люди, которые не стремятся к развитию. «Больше знаний — больше печали. Это всем известно», — сказала она.

Писательница смело заявила, что не согласна с известным выражением Льва Толстого о том, что «все семьи счастливы одинаково». «Я считаю, что все несчастны одинаково, а счастливы очень по-разному», — сказала она.

Удивительно, но если внимательно прислушаться к словам Ирины Хакамады, получится, что близкими люди становятся только после того, как вместе переживут кризис. А безоблачное существование, напротив, разобщает человечество.

Хакамада написала у себя в Instagram: «Счастье такое разное, а несчастья похожи, поэтому психологи и могут помогать в несчастье, а счастье сделай сам».

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Ирина ХакамадаЛев ТолстойпсихологПсихологинихакамада

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Ирина Хакамада оспорила знаменитое выражение Толстого о счастье
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