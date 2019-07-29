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Тимати не увидел новаторства в творчестве «сбежавшего» Егора Крида

Основатель Black Star прокомментировал уход музыканта из проекта.

Тимати не увидел новаторства в творчестве «сбежавшего» Егора Крида
Егор Крид/Globallookpress.com

Тимати прокомментировал уход Егора Крида в свободное плавание. Это произошло в эфире «Авторадио». Певец и бизнесмен говорил о сбежавшем артисте с уважением. И даже признавал, что несколько недооценивал его.

По словам основателя проекта Black Star, первые два года он считал, что Крид не имеет перспектив и даже тянет компанию вниз. Тем не менее артисту все-таки дал второй шанс, а после хита «Самая-самая» кардинально поменял о нем мнение. Песня, что называется, «выстрелила», а певец приобрел неслыханную популярность, хоть и выбивался из контекста всего проекта Тимати.

Бизнесмен не планирует как-то препятствовать творческому пути Крида, к его уходу относится спокойно. Но в тоже время говорит, что пока он не видит ничего интересного в его деятельности. Продюсер считает, что музыкант двигается по инерции.

Напомним, певец ушел из Black Star весной 2019 года, в настоящее время он не имеет права использовать товарный знак «Егор Крид».

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Тимати не увидел новаторства в творчестве «сбежавшего» Егора Крида
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