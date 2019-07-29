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Агент Галустяна прокомментировал слухи о разводе юмориста

Михаила заметили на борту самолета в компании другой женщины.

Агент Галустяна прокомментировал слухи о разводе юмориста
Появились новости, что Михаил Галустян разводится с женой. ФОТО: Global Look Press

Не успели утихнуть новости о разводе Михаила Ширвиндта, как повод дал Михаил Галустян. Его заметили на борту самолета, следовавшего в Барнаул, в компании неизвестной женщины.

Пассажиры отметили, что артист вел себя странно, на обращения к нему отвечал резко и не хотел, чтобы его узнавали. Кто-то поинтересовался личной жизнью Галустяна, и, по информации ФАН, звезда заявил, что расстался со своей супругой.

Поклонники были шокированы новостями. Слухи стремительно расползлись по социальным сетям. В браке супруги прожили 12 лет и ничего не предвещало подобного поворота событий. Муж и жена посвящали друг другу нежные посты в соцсетях и благодарили судьбу, что оказались вместе.

Агент Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал сообщения о возможном разводе. Он настаивает, что все происходящее не имеет отношения к действительности.

«Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк», — заявил представитель юмориста Пятому каналу.

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звездный разводМихаил ГалустянМихаил Ширвиндт

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Агент Галустяна прокомментировал слухи о разводе юмориста
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